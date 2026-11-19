Un hombre de 32 años, identificado como Lucas Sebastián Contreras Aguayo, fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por el delito de obstrucción a la investigación, luego de inventar el robo con intimidación de su automóvil para encubrir un accidente de tránsito.

Según expuso la Fiscalía en la audiencia, el imputado acudió ayer por la mañana a la Primera Comisaría de Carabineros para denunciar que durante la noche anterior fue interceptado en avenida Bulnes por sujetos armados y con pasamontañas, quienes supuestamente lo golpearon para sustraerle su automóvil Ford Fusion.

Sin embargo, diligencias de la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) y peritajes de Labocar detectaron graves inconsistencias en su testimonio. Al ser entrevistado nuevamente, el denunciante reconoció que inventó el asalto tras haber chocado su vehículo alrededor de las 1:15 horas del 18 de noviembre en la intersección de avenida Enrique Abello con calle Pascual Idelfonso Guerrero González, lugar donde lo dejó abandonado para irse a su domicilio.

Tras su detención, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó en su contra la medida cautelar de arraigo nacional, fijando una audiencia para explorar una salida alternativa el próximo 19 de enero de 2027.