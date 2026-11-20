La Corporación Nacional Forestal (Conaf) reiteró el llamado a la comunidad a adoptar conductas responsables y evitar el uso del fuego en sectores no habilitados de Isla Navarino, advirtiendo sobre la necesidad de proteger los bosques nativos de uno de los ecosistemas más frágiles del territorio austral.

Desde el organismo precisaron que los únicos espacios públicos autorizados para encender fuego en la zona corresponden a los fogones localizados en el Parque Municipal Ukika y en el sector de Piedra Buena, enfatizando que la prevención resulta clave para resguardar la biodiversidad local.

Experiencia y formación de brigadistas en terreno

Junto con las recomendaciones preventivas dirigidas a residentes y visitantes, un jefe de cuadrilla de Conaf abordó la preparación de los equipos que enfrentan la actual temporada, destacando el traspaso de conocimientos hacia los nuevos integrantes que se incorporan por primera vez a las labores forestales.

El funcionario relató que su trayectoria institucional comenzó como motobombista, avanzando posteriormente al cargo de motosierrista antes de asumir progresivamente mayores responsabilidades dentro de la unidad.

De cara al despliegue operativo de este ciclo, señaló que su objetivo es fomentar un desempeño seguro y coordinado en terreno: “Espero poder traspasar todos mis conocimientos y responsabilidades a mis compañeros, para que ellos mismos puedan sentirse seguros de la función que cumplen y orgullosos de la importancia de este trabajo”.