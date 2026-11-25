Una querella criminal por cuasidelito de homicidio y eventual falsedad ideológica en instrumento público ingresó ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas el padre de Vanessa Beatriz Soto Unquén, joven de 30 años fallecida el 3 de noviembre en el Servicio de Alta Resolutividad (SAR) Juan Damianovic.

La acción apunta contra quienes resulten responsables en el SAMU Magallanes, el SAR y la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa).

El libelo denuncia la “falsedad en la cronología de la ficha clínica”. Según el Dato de Atención de Urgencia N.º 64407404, el deceso fue declarado a las 2:59 horas, pero el documento sitúa su categorización C1 a las 3:15 horas, “cuando habían transcurrido dieciséis minutos desde la declaración de su fallecimiento”.

Para el querellante, esto incorpora “una recategorización que, a la hora registrada, era clínicamente imposible”.

Asimismo, el texto imputa falsedad ideológica tras la sesión de la Comisión de Salud del Concejo Municipal del 11 de noviembre. Allí, representantes de Cormupa afirmaron que el traslado al Hospital Clínico únicamente podía efectuarse en una ambulancia avanzada M2, descartando el móvil básico M1 del SAR.

La querella califica esto como “falso de falsedad absoluta”, detallando que al aceptarse la derivación (1:53 hora) y solicitarse el móvil al SAMU (2:01 horas), la paciente figuraba categorizada C3, lo que permitía su traslado en M1.

El escrito reconstruye además una demora superior a dos horas del SAMU tras el llamado de auxilio a las 22 horas del 2 de noviembre, obligando a la familia a trasladarla por sus propios medios al SAR, donde ingresó a las 0:13 hora. Allí presentó hipotermia de 33 °C, dolor de pecho y sospecha de cetoacidosis diabética. Pese a ello, el certificado de defunción consignó edema agudo de pulmón, muerte súbita cardiogénica y arritmia.