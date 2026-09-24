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Colisión en esquina de Zenteno con Mardones deja a una mujer lesionada en Punta Arenas

El accidente involucró a dos vehículos particulares que terminaron con daños de consideración. Personal del SAMU asistió a una pasajera y la trasladó de forma preventiva al Hospital Clínico de Magallanes.

Periodista Web
Periodista Web

Un nuevo accidente de tránsito se registró en las calles de Punta Arenas, luego de que una colisión de mediana energía entre dos vehículos particulares movilizara a los equipos de emergencia hasta la intersección de Avenida Zenteno con calle Mardones.

A raíz del fuerte impacto, una mujer que viajaba en calidad de pasajera en uno de los móviles involucrados resultó con lesiones de diversa consideración. Al lugar acudió rápidamente una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), cuyos profesionales le brindaron las primeras atenciones en el sitio antes de efectuar su traslado preventivo hasta las dependencias del Hospital Clínico de Magallanes para su evaluación médica.

Daños materiales y procedimiento policial

Ambos automóviles resultaron con daños de consideración en sus estructuras, quedando posicionados a un costado de la calzada a la espera del arribo de personal de Carabineros de Chile.

Efectivos policiales asumieron el procedimiento de rigor en el cruce de Zenteno con Mardones para regular el tránsito vehicular, recabar los antecedentes del siniestro y someter a los conductores a la prueba de alcotest correspondiente, a fin de determinar las responsabilidades en este nuevo hecho de tránsito en la capital regional.

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