Formalizan a hombre por ingresar armado con un cuchillo y ebrio a una casa en Río Seco

Un hombre de 57 años fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas tras ser detenido por Carabineros en el sector de Río Seco. El sujeto enfrenta cargos por conducción en estado de ebriedad, violación de morada y porte de arma blanca.

El hecho ocurrió en calle Ernesto Machuca. Tras recibir un aviso de la Central de Comunicaciones (Cenco), Carabineros acudió al lugar y constató que el imputado llegó manejando un vehículo en evidente estado de ebriedad. La prueba de intoxilyzer arrojó un resultado de 2,43 gramos de alcohol por litro de sangre.

Posteriormente, el individuo saltó el cerco perimetral de la propiedad portando un cuchillo de 11 centímetros de hoja y profería gritos hacia el interior del inmueble.

La fiscal Johana Irribarra confirmó que el tribunal decretó la medida cautelar de prohibición de acercarse a las víctimas y al domicilio afectado, fijando un plazo de investigación de 90 días.