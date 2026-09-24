Municipio de Punta Arenas entrega $40 millones a Bomberos y aprueba aporte adicional de $55 millones para 2026

La Municipalidad de Punta Arenas concretó este miércoles 23 de septiembre la entrega de un cheque por $40 millones al Cuerpo de Bomberos de la comuna. Con este traspaso, la administración comunal completó los $120 millones comprometidos originalmente por el Concejo Municipal para garantizar la continuidad operacional de la institución voluntaria durante el presente año 2026.

El respaldo económico apunta a amortiguar los significativos incrementos en los costos de funcionamiento de los cuarteles y unidades de emergencia, especialmente en el rubro del combustible. Al respecto, el alcalde Claudio Radonich explicó que los carros bomba consumen importantes volúmenes de hidrocarburos al mantener los motores encendidos de forma prolongada durante los procedimientos de combate de incendios, rescates vehiculares, fugas de gas y emergencias climáticas.

Aumento presupuestario alcanzará los $175 millones

En el marco de la ceremonia de entrega, el jefe comunal anunció además que el Concejo Municipal aprobó de manera unánime una subvención adicional de $55 millones, recursos que se transferirán en las próximas semanas una vez concluidos los trámites de rendición. “Con estos $55 millones adicionales vamos a completar un aporte de $175 millones durante 2026. Lo que buscamos es que los voluntarios estén preocupados de lo que corresponde y no de juntar recursos para cumplir con su labor”, enfatizó Radonich.

Por su parte, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, Patricio Cárdenas, agradeció el respaldo del municipio y los concejales, señalando que el alza sostenida del combustible generará un sobrecosto cercano a los $20 millones respecto al año anterior. “Agradecemos al alcalde y a los concejales, porque gracias a este aporte podemos contar con los recursos suficientes para las operaciones y el cuidado de la ciudad”, concluyó la máxima autoridad de la institución.