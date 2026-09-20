​Colisión frontal en calle Videla con pasaje Burgos deja tres personas lesionadas en Punta Arenas

Unidades de Rescate de Bomberos y personal del SAMU acudieron al sector para socorrer a los ocupantes de los dos vehículos involucrados.
Los heridos fueron atendidos en el sitio del suceso y trasladados al centro asistencial.
El accidente movilizó a la unidad de rescate de Bomberos y a personal del SAMU.
Unidades de Rescate de Bomberos y personal del SAMU acudieron al sector para socorrer a los ocupantes de los dos vehículos involucrados.
Los heridos fueron atendidos en el sitio del suceso y trasladados al centro asistencial.