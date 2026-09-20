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​Colisión frontal en calle Videla con pasaje Burgos deja tres personas lesionadas en Punta Arenas

El accidente movilizó a la unidad de rescate de Bomberos y a personal del SAMU.

Periodista Web 3
Periodista Web 3

Unidades de Rescate de Bomberos y personal del SAMU acudieron al sector para socorrer a los ocupantes de los dos vehículos involucrados.

​Los heridos fueron atendidos en el sitio del suceso y trasladados al centro asistencial.

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