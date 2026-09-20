Conaf llama a evitar conductas inadecuadas en Parque Torres del Paine

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la Región de Magallanes emitió un llamado a la comunidad y turistas a no promover prácticas que vulneren la normativa ni pongan en peligro la integridad física al interior de las áreas silvestres protegidas.

La alerta institucional surgió tras la viralización en redes sociales de dos registros audiovisuales grabados en el Parque Nacional Torres del Paine. El primer video muestra a una pareja bailando un pie de cueca sobre una laguna congelada, mientras que el segundo exhibe a un visitante realizando un descenso en esquí por un cerro nevado.

Respecto del baile sobre la superficie helada, Conaf recordó que está estrictamente prohibido ingresar a ríos y lagunas del parque, independientemente de si presentan capa de hielo, debido al riesgo inminente de colapso y congelamiento. Asimismo, la entidad rechazó que estas acciones sean difundidas como actos culturales o de conservación.

El director regional de Conaf, John Revello, enfatizó la peligrosidad de estas conductas: “Si bien se entiende la buena intención que pudo existir en hacer el video, llamamos a no transgredir la normativa y hacer difusión de ello, porque implica promover una práctica que pone en riesgo la seguridad del visitante”.

Exigencias para deportes de montaña

En relación con el video del esquiador, el organismo aclaró que la persona contaba con los permisos de expedición deportiva correspondientes, otorgados previa evaluación de su experiencia acreditada. Sin embargo, la institución instó a no proyectar estas travesías como actividades recreativas comunes para el público general.

Desde el organismo recordaron que las expediciones de turismo aventura se rigen por la Ley 20.423, el D.S. N° 19/2018 y las Normas Chilenas de Turismo Aventura, requiriendo registro en Sernatur y estrictos protocolos de gestión de riesgo. Incumplir las normas en parques nacionales conlleva multas y penas de cárcel.