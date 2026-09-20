Carabineros concreta más de 800 controles y frena escalada delictiva

Una masiva y focalizada estrategia de fiscalización desplegó Carabineros de Chile en las calles de Punta Arenas durante la noche del 18 y la madrugada del 19 de septiembre, en el marco de una Ronda Impacto diseñada para reforzar la seguridad pública en puntos neurálgicos de la capital regional.

El operativo, que contó con un importante contingente policial desplegado en sectores residenciales, zonas comerciales y arterias de alto flujo vehicular, dejó como resultado la detención de múltiples individuos por diversos delitos y faltas, además de un contundente número de fiscalizaciones preventivas destinadas a inhibir la incivilidad y el crimen organizado.

Desde las primeras horas de la intervención, el personal de las comisarías locales, junto a unidades especializadas de la Prefectura Magallanes, concentró sus esfuerzos en patrullajes dinámicos y controles de identidad aleatorios en aquellos barrios identificados previamente mediante análisis georreferenciado de denuncias.

Esta labor permitió retirar de circulación a personas que mantenían órdenes de aprehensión vigentes emanadas por los tribunales de justicia, como también a sujetos sorprendidos en flagrancia cometiendo ilícitos de alta connotación social. La presencia policial constante generó una alta percepción de resguardo en la comunidad, especialmente durante un periodo de alta movilidad social producto de los festejos patrios.

En el ámbito del tránsito vehicular, Carabineros estableció diversos puntos de control estratégico a lo largo de la ciudad para fiscalizar el cumplimiento de la normativa vial y prevenir siniestros graves causados por la conducción irresponsable. Los funcionarios realizaron cientos de pruebas de intoxilyzer y exámenes de alcotest a conductores en las principales avenidas magallánicas, logrando sacar de las vías a automovilistas que circulaban bajo los efectos del alcohol o sustancias ilícitas.

Asimismo, se cursaron decenas de infracciones por no portar la documentación al día, exceso de velocidad y maniobras imprudentes que ponían en riesgo la integridad de transeúntes y otros usuarios de las rutas.

Al concretar el balance de la jornada nocturna, la institución uniformada destacó que se superaron los 800 controles preventivos entre verificaciones de identidad, fiscalizaciones vehiculares y revisiones a establecimientos comerciales con expendio de bebidas alcohólicas.

El mando institucional enfatizó que este tipo de despliegues operativos no responden a un hecho aislado, sino que forman parte de una planificación continua orientada a devolver la tranquilidad a los vecinos de Punta Arenas. Carabineros renovó su compromiso con la ciudadanía e hizo un llamado a continuar denunciando los hechos delictivos a través de las vías oficiales para seguir optimizando los patrullajes.