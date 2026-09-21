Con dos machetes irrumpió en una fiesta dieciochera y atacó a un invitado

Un violento incidente empañó los festejos de Fiestas Patrias en un inmueble del sector Río de la Mano de Punta Arenas, luego que un sujeto irrumpiera armado con dos machetes y atacara sin mediar palabra a uno de los asistentes a la celebración.

De acuerdo con los antecedentes reunidos por Carabineros y puestos a disposición de la Fiscalía, el hecho se desencadenó en un domicilio particular de calle Capitán Ramón Serrano, donde un grupo de personas se encontraba compartiendo en el marco de las festividades patrias.

En medio de la convivencia, se presentó sorpresivamente en el lugar la expareja de la propietaria, Sebastián Antonio Maturana Yagode. El individuo portaba sendos machetes (uno en cada mano) y arremetió de inmediato contra Sebastián Chacón Peña, a quien le propinó un violento machetazo que le impactó de lleno en el brazo izquierdo.

A raíz de la agresión, la víctima debió ser auxiliada por los demás presentes y trasladada hasta el Servicio de Urgencia del Hospital Clínico de Magallanes, donde los médicos de turno le diagnosticaron heridas de carácter menos grave en su extremidad superior.

Tras concretar el ataque, el agresor se dio a la fuga por las arterias aledañas. Sin embargo, tras la alerta dada a Carabineros, personal policial desplegó un patrullaje por el sector que permitió ubicar y detener al imputado a las pocas cuadras, aunque ya se había desprendido de las armas cortopunzantes.

Ante la justicia

Durante la audiencia en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, la Fiscalía formalizó a Maturana Yagode por lesiones menos graves y porte de arma blanca. En la misma instancia judicial, se alcanzó un acuerdo reparatorio, mediante el cual el imputado se comprometió al pago de $100.000 a favor de la víctima. Asimismo, el tribunal decretó la prohibición absoluta de acercarse a Chacón Peña y de mantener cualquier tipo de contacto con él.

Sin embargo, la jornada judicial dio un giro al revisarse los antecedentes del agredido. Al ingresar los datos al sistema, se constató que Sebastián Chacón Peña mantenía una orden de detención pendiente emitida por otro tribunal del país para comparecer a una audiencia de formalización. Debido a esto, la propia víctima del ataque fue arrestada en el tribunal y quedó en prisión preventiva a la espera de su formalización fijada para la próxima semana.