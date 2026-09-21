Vicepresidente Claudio Alvarado en entrevista exclusiva con Pingüino Multimedia: “La burocracia termina matando iniciativas de inversión”

En el marco de las actividades conmemorativas en la Región de Magallanes, el vicepresidente de la República y biministro, Claudio Alvarado Andrade, estuvo en entrevista exclusiva con Pingüino Multimedia para abordar los principales temas de la contingencia económica, social y de seguridad que afectan al sur del país. Durante el diálogo en el programa Noticias AM, la autoridad nacional se refirió a los desafíos en materia de trámites para proyectos productivos, el avance en obras de conectividad clave y las acciones del Gobierno en control fronterizo.

Trabas administrativas e impulso a la inversión regional

Al analizar el desarrollo de sectores estratégicos como la salmonicultura y las nuevas iniciativas de hidrógeno verde, el vicepresidente Alvarado destacó que la acuicultura es una actividad “generadora de puestos de trabajo, no solamente de manera directa, sino que también en forma indirecta”. Sin embargo, advirtió sobre el freno que representa la excesiva permisología para el crecimiento económico: “Nuestro gobierno tiene plena conciencia de que la burocracia termina matando iniciativas de inversión porque se generan plazos de resolución extremadamente largos”.

Frente a esta problemática, resaltó los proyectos impulsados por el Ejecutivo para “dar certeza jurídica, dar certeza administrativa, acotar los tiempos de tramitación de los permisos y hacer más competitiva nuestra economía”.

Conectividad estratégica y proyecto Vicuña-Yendegaia

En materia de integración territorial y conexión de Tierra del Fuego e Isla Navarino, el vicepresidente Alvarado destacó el trabajo conjunto entre el Ministerio de Obras Públicas y el Cuerpo Militar del Trabajo en la senda de penetración Vicuña-Yendegaia. “La soberanía implica conectividad, significa poblamiento, significa recursos de asignación especiales, significa inversión pública”, enfatizó en exclusiva para Pingüino Multimedia, reafirmando el compromiso gubernamental de “avanzar en unir Chile por Chile”.

Respaldo al transporte local y factibilidad de un puerto seco

Durante la conversación, se abordó la disparidad de condiciones que sufren los camioneros chilenos en rutas trasandinas frente al libre tránsito de la flota argentina en Magallanes. El vicepresidente señaló que se busca acordar espacios con las salmoneras para que los transportistas locales “puedan tener también un espacio por parte de los generadores de carga (…) porque de alguna u otra manera entre todos tenemos que irnos ayudando”. Asimismo, valoró la propuesta de implementar un puerto seco en la región señalando que “es una idea razonable” que debe ser analizada por las carteras técnicas.

Combate a la delincuencia e inteligencia en fronteras

En el ámbito de la seguridad pública, el vicepresidente reafirmó que la protección ciudadana es “uno de los ejes de acción de nuestro gobierno”, destacando el reforzamiento con tecnología de última generación (drones y centros de mando) y leyes con penas más severas.

En relación con el control fronterizo en el norte, resaltó la disminución de “los ingresos irregulares en nuestro país casi un 80% respecto a la misma fecha del año anterior”. Además, ante alertas por la eventual adquisición de predios fronterizos por organizaciones criminales, recordó los controles de Cancillería para extranjeros y destacó la nueva Ley de Inteligencia para “integrar todas las capacidades operativas de manera tal de que esa información oportuna permita prevenir y evitar que se generen determinados tipos de situaciones indeseadas”.

Orgullo chilote y homenaje a la gesta austral

Hacia el cierre de la entrevista exclusiva, el vicepresidente de la República se refirió a la emoción de presidir las ceremonias en la región teniendo orígenes en Chiloé: “Es un honor, es una feliz coincidencia (…) yo no puedo olvidarme de mis raíces y de mis orígenes, y de eso yo me siento honrado, feliz y orgulloso”. Destacó también el legado de las tripulaciones que “lucharon contra la adversidad, pero tenían muy claro lo que significaba llegar a esta zona” para aportar al desarrollo integral del sur austral.