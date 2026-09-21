Investigan intencionalidad en incendio que afectó a camioneta

Un amago de incendio movilizó a los equipos de emergencia durante el fin de semana en el sector sur de Punta Arenas, luego de que se reportaran llamas que amenazaban con consumir una camioneta estacionada en calle Camilo Henríquez, en el Barrio 18 de Septiembre.

Tras la alerta recepcionada por la Central de Alarmas del Cuerpo de Bomberos, voluntarios de la Octava Compañía se trasladaron al sector, constatando que el fuego se concentraba en la zona del pickup o camada del vehículo particular.

El teniente de la Octava Compañía, Edgar Monsalves, detalló las labores de extinción desarrolladas en la vía pública: “Al llegar nos encontramos con una camioneta que mantenía fuego en su camada. Procedimos a realizar la extinción del fuego y evitamos que las llamas se propaguen a la totalidad del vehículo. Una vez controlada la situación, se dio paso a las diligencias investigativas”.

Presunta acción de terceros

Las primeras indagatorias realizadas en el sitio del suceso apuntan a un hecho de carácter intencional. Según los datos recopilados en el lugar, sujetos desconocidos que transitaban por el sector habrían prendido fuego a basura y residuos acumulados en la parte trasera del automóvil.

Una vez asegurado el perímetro y descartado cualquier riesgo de rebrote, los voluntarios entregaron los antecedentes a Carabineros de Chile para la formulación de la denuncia. Pese a los patrullajes preventivos realizados por el área, no se reportaron personas detenidas por el hecho.