General Emilio Teixidor Araya asumirá como jefe de zona de Carabineros en Magallanes

En el marco de la reciente conformación del Alto Mando para el período 2027, Carabineros de Chile confirmó un trascendental cambio en la conducción de la institución en la Duodécima Región: el general Marco Alvarado Díaz pasa oficialmente a retiro, mientras que el coronel Emilio Teixidor Araya asumirá la jefatura de la XII Zona de Carabineros Magallanes y de la Antártica Chilena, hito que vendrá acompañado de su ascenso al grado de general.

La nueva estructura institucional fue ratificada por el Presidente de la República a propuesta del general director de Carabineros, Marcelo Araya Zapata. Este equipo directivo tendrá la histórica responsabilidad de encabezar la labor policial a nivel nacional durante el centenario de la institución policial, que se conmemorará en el transcurso del año 2027.

El llamado a retiro del general Marco Alvarado Díaz forma parte de la renovación estratégica del alto mando, concluyendo así una destacada etapa al frente de la seguridad y el despliegue operativo en la zona austral. Para dar continuidad a este liderazgo, el nombramiento de Emilio Teixidor Araya proyecta una gestión enfocada en consolidar la presencia policial en las comunas y territorios más apartados de la región.

A nivel nacional, la reestructuración contempla el paso a retiro de ocho oficiales generales, el ascenso de Juan Muñoz Rodríguez al grado de general inspector y la promoción de ocho coroneles al grado de general. Entre quienes concluyen su servicio figuran también la general inspector María Teresa Araya Jiménez y los generales Patricia Vásquez Muñoz, Juan González Albornoz, Edgardo Flores Rubio, Maureen Espinoza Lobos, Jorge Valdivia Correa y Jaime Elgueta Burgos.

Desde la institución indicaron que el Alto Mando 2027 enfocará sus esfuerzos en la modernización, profesionalización, cercanía comunitaria, bienestar del personal y pleno respeto a los derechos humanos, asegurando una transición fluida en la conducción regional de Magallanes durante esta etapa conmemorativa.