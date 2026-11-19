Con arraigo regional, firma mensual y la suspensión de su licencia de conducir quedó Patricia del Carmen Concha Díaz, de 58 años, tras ser formalizada este jueves en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por conducción en estado de ebriedad con resultado de daños y lesiones leves.

El accidente ocurrió cerca de las 19:30 horas del miércoles 18 de noviembre en la intersección de calle Angamos con pasaje Ernesto Hobbs. La imputada conducía su automóvil en compañía de su nieta de 11 años cuando perdió el control del móvil e impactó contra un poste del tendido eléctrico.

Producto de la colisión, la estructura y el vehículo sufrieron daños de consideración, mientras que la menor resultó con lesiones leves en su cabeza y una rodilla, siendo atendida en el Hospital Clínico de Magallanes.

En el procedimiento, Carabineros de la Primera Comisaría realizó la prueba respiratoria a la conductora, la que arrojó una dosificación de 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre.

Al término de la audiencia, el fiscal Fernando Dobson indicó que en el accidente “hubo una pasajera que resultó con lesiones leves” y confirmó que la imputada “fue formalizada por conducción en estado de ebriedad con resultado de daños y lesiones”. El juzgado fijó un plazo de 60 días para terminar las diligencias.