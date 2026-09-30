Detienen a exalcaide del recinto de menores de Punta Arenas por el caso Apocalipsis

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) derivó en la detención de Juan Farías Pumero, exalcaide del Instituto de Protección de Adolescentes (IPCRC) de Punta Arenas. La acción policial se ejecutó en el marco de la “Operación Apocalipsis”, indagatoria liderada por la Fiscalía Metropolitana Occidente.

La diligencia incluyó 14 allanamientos en distintas regiones de Chile y la revisión de casilleros de funcionarios en el centro de menores de Magallanes.

Aristas del caso

La investigación busca desarticular una red de corrupción en recintos penitenciarios del país. A su vez, permitió reabrir la causa por la muerte de Rodolfo Muñoz Morales, interno de la cárcel Santiago 1 que falleció en 2018 debido a un traumatismo encéfalo craneano.

Según la fiscalía, Farías Pumero habría presenciado la golpiza contra el recluso sin intervenir para protegerlo. Por este caso también fue detenido el exdirigente de la Anfup, Alex Vega Torres, junto a su cónyuge.

Farías Pumero enfrentará la justicia vía remota ante los tribunales de la Región Metropolitana.