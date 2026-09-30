Sujeto muere tras presunto intento de agresión a su expareja en Población Río de la Mano en Punta Arenas

Un grave hecho de violencia con resultado de muerte se registró durante la mañana de este miércoles en un inmueble ubicado en calle Ramón Serrano, en el sector de la Población Río de la Mano, en la comuna de Punta Arenas.

De acuerdo con los antecedentes preliminares recopilados en el lugar, el occiso habría ingresado intempestivamente a la vivienda portando armas cortantes, con la presunta intencionalidad de agredir a su expareja y al actual conviviente de esta. Ante la amenaza inminente, los moradores habrían opuesto resistencia para defenderse, logrando reducir al agresor en el habitáculo del hogar.

Procedimiento en desarrollo

Durante el forcejeo físico para desarmarlo, uno de los residentes habría sujetado al individuo por el cuello. Tras la alerta de emergencia, personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y de Carabineros arribó rápidamente al domicilio. Pese a las maniobras de reanimación aplicadas por los profesionales de la salud, no fue posible reanimar al sujeto, constatándose su fallecimiento en el mismo lugar.

Asimismo, uno de los involucrados en la defensa tuvo que ser trasladado en ambulancia hasta el Hospital Clínico de Magallanes producto de múltiples cortes provocados por el fallecido antes de ser neutralizado. La Fiscalía local instruyó las diligencias especializadas a las brigadas policiales correspondientes para fijar el sitio del suceso y esclarecer la dinámica exacta de los hechos bajo la hipótesis de la legítima defensa.