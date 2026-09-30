A juicio oral dos trabajadores de salmonera por robo e intercambio ilegal de peces en Magallanes

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dictó el auto de apertura de juicio oral contra dos exoperadores de la empresa Nova Austral S.A., acusados de sustraer especies salmonídeas desde un centro de cultivo ubicado en Isla Clarence.

Según la investigación de la Fiscalía, entre septiembre y diciembre de 2024 los imputados aprovecharon sus funciones en el centro “Aracena 14” para retirar peces de forma irregular. Inicialmente sustrajeron piezas de mortandad que intercambiaron por centolla a pescadores artesanales, para luego entregarles más de 1.000 kilos de salmón fresco especie Coho destinados a la venta clandestina.

La operación quedó al descubierto cuando Carabineros del Retén Agua Fresca fiscalizó a los compradores en posesión de casi 470 kilos de salmón no acreditado, avaluados en más de 2,8 millones de pesos.

El Ministerio Público tipificó los hechos como sustracción consumada de especies salmonídeas desde centro de cultivo. En calidad de autores del delito, el fiscal del caso solicita una pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo para cada uno de los involucrados.