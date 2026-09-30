Colisión entre dos vehículos deja a una persona atrapada en intersección de Avenida Frei y Manantiales

Un violento accidente de tránsito se registró durante esta jornada en la intersección de la Avenida Eduardo Frei Montalva con calle Manantiales, en el sector norte de Punta Arenas, dejando como saldo una persona lesionada y atrapada al interior de uno de los automóviles involucrados.

El hecho correspondió a una colisión de mediana a alta energía entre dos vehículos particulares. Producto del impacto, una conductora quedó aprisionada en la cabina de su automóvil, lo que motivó la rápida llegada de la Unidad de Rescate de la Primera Compañía de Bomberos. Los voluntarios debieron desplegar herramientas hidráulicas para maniobrar en el habitáculo y lograr la extricación segura de la víctima.

Procedimiento de urgencia y control del tránsito

Tras ser liberada del habitáculo de la máquina, la persona herida fue estabilizada por el equipo del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y posteriormente trasladada hasta el Servicio de Urgencia del Hospital Clínico de Magallanes para la evaluación de sus lesiones.

En el lugar de la emergencia, personal de Carabineros adoptó el procedimiento correspondiente para regular el tránsito en la concurrida esquina y recopilar los antecedentes que permitan determinar la responsabilidad de los conductores involucrados en el choque.