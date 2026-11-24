En prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas quedó Gabriel Adán Jeraldo Gutiérrez, luego de ser sorprendido conduciendo un camión sin licencia y con cuatro órdenes de detención vigentes emanadas desde tribunales de la Región de Valparaíso.

El procedimiento policial se registró durante un control vehicular efectuado por Carabineros del Retén de Agua Frescas en la Ruta 9 Sur. Al ser fiscalizado, el imputado entregó una identidad falsa, por lo que su identificación real debió ser confirmada mediante sus huellas dactilares.

En el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, la Fiscalía presentó un requerimiento simplificado por conducción sin licencia debida y ocultación de identidad, solicitando una pena de 300 días de presidio. Como el sujeto no admitió responsabilidad, el tribunal fijó la audiencia de preparación de juicio oral para el 15 de enero.

Sin embargo, el imputado quedó igualmente privado de libertad tras ejecutarse cuatro exhortos vigentes provenientes del Juzgado de Garantía y del Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso, además del Juzgado de Garantía de Quillota.

Al respecto, la fiscal Johana Irribarra señaló: “Producto de eso quedó en prisión preventiva producto de esas órdenes de detención y fue puesto a disposición de dichos juzgados”. El tribunal coordinó audiencias por videoconferencia con la Quinta Región para resolver su situación procesal.