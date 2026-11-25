Con el despliegue de recursos humanos, vehículos especializados y equipamiento tecnológico, las autoridades regionales encabezaron el lanzamiento del Plan Regional de Protección contra Incendios Forestales 2026-2027 en Magallanes.

El director regional de Senapred, Juan Carlos Andrades, advirtió sobre la alerta nacional vigente desde Atacama al sur debido al fenómeno de El Niño y las olas de calor. “Hay situaciones que están sucediendo totalmente anómalas en nuestro país y en el mundo, y eso nos obliga a estar mejor preparados”, señaló, precisando que se han reforzado los simulacros y la coordinación con operadores turísticos.

Por su parte, el director regional de Conaf, John Revello, confirmó la incorporación de camiones carrozados, drones y vehículos UTV para operar en terrenos agrestes, indicando que la planificación se adelantó este año iniciando el 8 de septiembre. Asimismo, informó que “el helicóptero va a estar asentado en el Parque Nacional Torres del Paine a contar desde el 10 de diciembre hasta el 31 de marzo”, destacando además el apoyo aéreo de la Fuerza Aérea y la labor terrestre de las BRIFEs.

En cuanto a la cobertura territorial, el seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, resaltó el aumento de las unidades de combate en la zona. “Este año ya tenemos 14 brigadas funcionando, desde la parte más norte, Última Esperanza, hasta Puerto Williams. Estamos preparando la instalación de una nueva brigada en Yendegaia”, afirmó, valorando también la alta convocatoria de jóvenes que se integran cada temporada.

El seremi de Gobierno, Ángel Roa, subrayó que el plan permite generar empleo para cerca de 300 personas durante la temporada y reiteró el llamado a la corresponsabilidad ciudadana para prevenir emergencias y resguardar los bosques de la región.