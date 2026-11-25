Ante el pronóstico de tormentas eléctricas, vientos fuertes y precipitaciones para las zonas norte y centro de la región, el director regional de Senapred en Magallanes, Juan Carlos Andrades, llamó a visitantes y excursionistas a reforzar las medidas de autocuidado en el marco de la Alerta Temprana Preventiva vigente.

“La Patagonia nos regala paisajes únicos, pero el clima austral cambia en minutos”, advirtió la autoridad, instruyendo a quienes recorren senderos o zonas abiertas a descender de cumbres y sectores expuestos, además de alejarse de estructuras metálicas, tendidos eléctricos y cursos de agua.

Frente a eventuales ráfagas de viento severas, el organismo recomendó mantenerse distanciado de árboles añosos y asegurar los campamentos en lugares protegidos. Asimismo, alertó que las lluvias pueden saturar el suelo y provocar crecidas súbitas en ríos y esteros, por lo que enfatizó que no se deben cruzar cauces que no estén habilitados oficialmente.

Para prevenir cuadros de hipotermia, Senapred aconsejó impermeabilizar el equipamiento y portar siempre ropa seca y cortavientos.

Finalmente, Andrades instó a los turistas a registrar su ingreso y salida en los puntos de control de Conaf o Carabineros de Chile, respetar eventuales cierres preventivos de senderos y consultar únicamente los canales oficiales antes de iniciar cualquier travesía.