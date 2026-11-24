Una inversión de 180 millones de pesos respaldará la intervención del eje de calle Errázuriz, el Barrio Croata y el entorno del terminal Mina Loreto para frenar las riñas, el consumo de alcohol en la vía pública y otras incivilidades que afectan al centro de Punta Arenas.

La estrategia corresponde al Plan Escudo de Barrio, gestionado junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito, y contempla el despliegue territorial, la integración de cámaras al sistema regional SITIA y la próxima incorporación de operativos de alcotest y narcotest, de acuerdo con lo informado a Diario El Pingüino por el seremi de Seguridad Pública, Ronald López.

“En el sector de calle Errázuriz estamos trabajando de manera concreta a través del Plan Escudo de Barrio, una estrategia que busca recuperar los espacios públicos y mejorar las condiciones de seguridad y convivencia, abordando los problemas desde cuatro dimensiones: policial, social, comunitaria y operativa-territorial”.

El despliegue administrativo avanza actualmente desde el catastro de puntos críticos hacia la prevención situacional y la vinculación directa con los residentes mediante la Dirección de Seguridad Pública municipal.

“Nuestra preocupación es que los vecinos puedan recuperar y utilizar tranquilamente sus espacios públicos. Sabemos que situaciones como el consumo de alcohol en la vía pública, las riñas y otras incivilidades afectan la convivencia y la percepción de seguridad. Por eso, estamos articulando recursos, instituciones y capacidades para intervenir de manera focalizada y sostenida. Queremos un centro más seguro, con espacios públicos recuperados y mejores condiciones para quienes viven, trabajan y transitan por estos barrios”, concluyó el seremi de Seguridad Pública de Magallanes, Ronald López.