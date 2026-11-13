Inauguran temporada alta en Torres del Paine con nueva flota vehicular y plan contra incendios forestales

Autoridades regionales, provinciales y comunales inauguraron este jueves la temporada alta en el Parque Nacional Torres del Paine, mediante la entrega de una nueva flota vehicular, equipamiento especializado de rescate en montaña y el despliegue operativo del Plan de Protección contra Incendios Forestales 2026-2027.

La ceremonia se desarrolló en la administración de la reserva natural y forma parte de la estrategia nacional impulsada por el presidente José Antonio Kast y el ministro de Agricultura, Jaime Campos. A nivel país, la planificación proyecta contar hacia diciembre con 319 brigadas, 3.778 brigadistas, 77 aeronaves y 396 recursos de detección, además de 26 brigadas nocturnas y centrales de coordinación operativas las 24 horas.

Refuerzo logístico para Magallanes

En la Región de Magallanes, el despliegue contempla la incorporación de motocicletas, un vehículo utilitario todo terreno (UTV) y camionetas destinadas a intensificar los patrullajes diarios dentro del parque.

La delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, explicó que estos recursos respaldan la labor de los guardaparques de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para resguardar el recinto, prevenir siniestros y orientar a los turistas sobre recorridos seguros y avistamiento de pumas.

La autoridad llamó además a la corresponsabilidad ciudadana para evitar emergencias, recordando las labores anuales de manejo de vegetación y cortafuegos. “Recordemos que el 99 % de los incendios forestales que se producen en Chile, alrededor de 6.000 por temporada, tienen causas humanas. Por tanto, es fundamental prevenir para cuidar nuestra naturaleza”, advirtió.

Equipamiento de rescate y mejoras viales

El gerente de Áreas Silvestres Protegidas de Conaf, Ítalo Rozzi, resaltó la coordinación público-privada detrás de la inversión en vehículos y dotación para auxiliar a visitantes ante accidentes. En esa línea, la alcaldesa Anahí Cárdenas detalló que la Municipalidad de Torres del Paine aportó tres camillas de rescate en montaña financiadas con fondos del royalty, las cuales se suman a la avanzada de salud municipal que opera en la comuna.

Por su parte, el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo, informó sobre la instalación de adocretos y labores de poda en las rutas internas para asegurar el tránsito y facilitar eventuales evacuaciones.

La actividad contó también con la participación de los seremis de Agricultura y Economía, el director regional de Conaf y el director del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), consolidando el trabajo conjunto con Senapred, Bomberos, las Fuerzas Armadas y las policías durante los meses de mayor afluencia turística.