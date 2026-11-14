ESCUCHA RADIO EL PINGÜINO

PINGÜINO TV
AVISOS ECONÓMICOS
Pescadores rescatados en el área de Cabo Froward recalan a salvo en Punta Arenas a bordo de lancha de la Armada Prisión preventiva para imputado por homicidio frustrado con llave de cruz en Punta Arenas Una persona lesionada deja colisión en el Barrio Croata de Punta Arenas: vehículos chocaron contra un poste y una vivienda Una persona lesionada deja colisión entre carro de Carabineros y dos automóviles
> Cultura

Cientos de personas participaron en la jornada “Gente de Campo por la Rehabilitación” en Puerto Natales

Vecinos y turistas se reunieron en la Plaza de las Letras en torno a una venta tradicional de corderos al palo para recaudar fondos en beneficio de la 39ª versión de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.

Periodista Web
Periodista Web

Cientos de vecinos y turistas participaron en el encuentro solidario “Gente de Campo por la Rehabilitación”, realizado en la Plaza de las Letras de Puerto Natales con el propósito de reunir fondos para la 39ª versión de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.

La jornada giró en torno a la tradicional venta de corderos al palo, actividad que contó con la colaboración de asadores, camperos y familias rurales de la comuna, además del respaldo logístico de la Municipalidad de Puerto Natales y la Corporación de Cultura.

La alcaldesa de Natales, Ana Ester Mayorga, valoró la participación comunitaria y resaltó el aporte de referentes locales como Irene Aguilante y la familia de la exreina Danae Primera. “Había que colaborar, no solamente visitar, sino que también estar a la altura de esta jornada”, señaló la autoridad comunal, destacando que cada plato vendido se tradujo en recursos directos para el Centro de Rehabilitación.

El evento formó parte de una amplia programación benéfica en la capital de la provincia de Última Esperanza, que incluyó además actividades en las juntas vecinales N° 7 y N° 9 y el despliegue de caminantes encabezados por Waltri en la Ruta 9.

Contenido relacionado
Envíanos tu denuncia o información AVISOS ECONÓMICOS