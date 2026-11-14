Cientos de personas participaron en la jornada “Gente de Campo por la Rehabilitación” en Puerto Natales

Cientos de vecinos y turistas participaron en el encuentro solidario “Gente de Campo por la Rehabilitación”, realizado en la Plaza de las Letras de Puerto Natales con el propósito de reunir fondos para la 39ª versión de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.

La jornada giró en torno a la tradicional venta de corderos al palo, actividad que contó con la colaboración de asadores, camperos y familias rurales de la comuna, además del respaldo logístico de la Municipalidad de Puerto Natales y la Corporación de Cultura.

La alcaldesa de Natales, Ana Ester Mayorga, valoró la participación comunitaria y resaltó el aporte de referentes locales como Irene Aguilante y la familia de la exreina Danae Primera. “Había que colaborar, no solamente visitar, sino que también estar a la altura de esta jornada”, señaló la autoridad comunal, destacando que cada plato vendido se tradujo en recursos directos para el Centro de Rehabilitación.

El evento formó parte de una amplia programación benéfica en la capital de la provincia de Última Esperanza, que incluyó además actividades en las juntas vecinales N° 7 y N° 9 y el despliegue de caminantes encabezados por Waltri en la Ruta 9.