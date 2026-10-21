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Conductor ebrio en Punta Arenas: formalizan a sujeto por choque, fuga y agredir a carabinero

El tribunal decretó arresto domiciliario total para el imputado de 44 años que colisionó en sentido contrario, intentó escapar y amenazó de muerte a un funcionario policial en el SAR Damianovic.

Fernando Cumare
Fernando Cumare

En arresto domiciliario total quedó Kenneth Iribarra Aros (44) tras ser formalizado en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por provocar un grave siniestro de tránsito en estado de ebriedad y agredir a personal de Carabineros de Chile.

El hecho ocurrió en la avenida 21 de Mayo, donde el sujeto manejaba a alta velocidad y en sentido contrario. Tras colisionar a un vehículo particular —dejando a dos mujeres con lesiones leves y daños avaluados en $4 millones—, el conductor huyó hacia la ruta 9 Sur, donde fue retenido por gendarmes, quienes se encontraban de civil en las inmediaciones. Al momento de su aprehensión, el alcotest arrojó 2,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

Posteriormente, durante la constatación de lesiones en el SAR Juan Damianovic, Iribarra agredió físicamente a un sargento de Carabineros y profirió amenazas de muerte contra el efectivo y su familia en la comisaría, lugar donde además se le incautó un cuchillo carnicero.

El Ministerio Público formalizó al imputado por cinco delitos, incluyendo conducción en estado de ebriedad, lesiones, daños, no prestar auxilio, maltrato de obra a carabinero y amenazas. En tanto, desde la institución policial confirmaron la presentación de una querella querellante. El tribunal fijó un plazo de investigación de 60 días.

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