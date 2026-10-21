Municipio y Gobierno abordan crisis del vertedero

La gestión operativa y la sostenibilidad futura del único recinto de disposición final de residuos de la provincia centraron la reunión de trabajo entre el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo. El encuentro permitió definir apoyos clave para sortear la contingencia ambiental y avanzar en proyectos de largo plazo para la capital regional.

Ante el inminente límite de capacidad del vertedero municipal, el jefe comunal gestionó el respaldo técnico del Ministerio del Medio Ambiente para extender la vida útil del recinto. Radonich destacó la relevancia del acuerdo para dar un alivio a la comuna: “Estamos muy contentos con esta reunión, porque se trata de un tema tan importante como nuestro vertedero municipal. Tenemos que enfrentar una situación de emergencia y extender su vida útil para que pueda coincidir con la eventual apertura del nuevo relleno sanitario. Para eso necesitamos la asistencia técnica del Ministerio, y la ministra ya dio instrucciones para contar con las colaboraciones necesarias”.

Por su parte, la ministra Francisca Toledo confirmá el compromiso de la cartera para reforzar los equipos técnicos y asegurar un traspaso ordenado entre ambos sistemas de gestión de residuos. “Conversamos bastante sobre la delicada situación que está viviendo Punta Arenas y vamos a continuar apoyando para asegurarnos de poder calzar los tiempos, que es muy importante, pero también robustecer los equipos técnicos que permitan a la ciudad contar con un muy buen relleno sanitario, de largo plazo y de muy buena calidad”, señaló la secretaria de Estado.

En materia de sostenibilidad, las autoridades abordaron el hito que prepara la capital de Magallanes con la segunda medición consecutiva de su huella de carbono, buscando ser pioneros a nivel nacional. “Para nosotros será un hito que hemos impulsado con mucho esfuerzo y convicción. Queremos demostrar que una ciudad pequeña del sur de Chile puede hacer las cosas bien cuando existe voluntad de los vecinos, las empresas y las instituciones, y avanzar para consolidarnos como un referente en el cuidado del medio ambiente en nuestro país y en América Latina”, afirmó Radonich.

El encuentro concluyó con una mirada estratégica al valor antártico de la zona, punto en que la titular de Medio Ambiente resaltó el rol determinante que asume la comuna en la agenda climática austral: “También conversamos de temas de la Antártica Chilena. Hay una agenda muy relevante, Punta Arenas se está transformando en un actor muy importante para el país y para la Antártica, así que esperamos seguir trabajando”.