Madre e hija resultan lesionadas tras colisión vehicular en Avenida Salvador Allende en Punta Arenas

Un nuevo accidente de tránsito se registró en las últimas horas en el sector alto de Punta Arenas, luego de que una colisión vehicular en plena Avenida Salvador Allende dejara como saldo a dos personas con diversas contusiones, a la altura previa al cruce con calle Augusto Lutz.

Por razones que deberán ser determinadas por las pericias correspondientes, los vehículos involucrados impactaron sobre la transitada arteria, resultando afectadas una madre y su hija que viajaban en uno de los móviles.

Asistencia médica y derivación

Testigos de la colisión alertaron de inmediato a la central del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), despachándose con premura una ambulancia con su respectivo equipo de paramédicos y reanimadores.

En el lugar, el personal de salud procedió a la estabilización, inmovilización y primera evaluación clínica de ambas mujeres lesionadas. Tras recibir los primeros auxilios en el punto del impacto, madre e hija fueron trasladadas en la unidad de emergencia hacia el centro asistencial para constatar lesiones y someterse a exámenes de mayor complejidad. Efectivos de Carabineros se hicieron presentes en el sector para regular el flujo vehicular y recopilar los antecedentes del siniestro.