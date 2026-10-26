Tribunal de Punta Arenas condena a presidio perpetuo a autor de robo con homicidio en la Población Raúl Silva Henríquez

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó a la pena de presidio perpetuo efectivo a Víctor Adrián Santana Aguilera (38), tras acreditar su autoría en el delito consumado de robo con homicidio simple en perjuicio de Tomás Martín Ojeda Oyarzo (22).

El fallo unánime determinó que el crimen se produjo la tarde del 24 de febrero de 2025 en calle Juan Ruiz Mancilla, luego de que la víctima cobrara el finiquito de su trabajo. En el lugar, el acusado intimidó con un arma blanca a Ojeda para sustraerle especies. Tras perseguirlo por la vía pública mientras el joven suplicaba por su vida, le provocó múltiples heridas cortopunzantes —incluyendo una estocada torácica que dañó su corazón— para finalmente arrebatarle cadenas, dinero en efectivo y su teléfono celular.

El tribunal descartó la versión de la defensa, que buscaba recalificar el caso a homicidio simple, e impuso además las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos y diez años de sujeción a la vigilancia de la autoridad.

Tras la lectura de sentencia, el abogado querellante de la familia, Pablo Chandía, valoró la resolución judicial y señaló: “El tribunal acogió la teoría planteada por nosotros y condenó a presidio perpetuo, lo que significa que estará privado de libertad toda su vida. Esto entrega tranquilidad a la familia desde el punto de vista de entender que se hizo justicia”.