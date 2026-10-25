Carabineros ubica a tres adolescentes con encargo por presunta desgracia y detiene a dos adultos en Punta Arenas

En el marco de diligencias investigativas para dar con el paradero de una menor extraviada, personal de la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros de Magallanes logró ubicar a tres adolescentes al interior de una propiedad en el sector de prolongación Santos Mardones, parcela 14, en la comuna de Punta Arenas.

En el inmueble, las tres menores se encontraban acompañadas por dos sujetos adultos. Tras la intervención policial por la presunta usurpación del predio, se constató que dos de las jóvenes mantenían encargos vigentes por presunta desgracia.

Asimismo, se verificó que uno de los hombres, de 19 años, registraba una orden de aprehensión vigente emanada por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas con fecha 23 de septiembre de 2026 para cumplir condena por el delito de robo de vehículo motorizado. Al segundo sujeto se le incautaron dos armas blancas.

El fiscal de turno, Fernando Pino Molina, instruyó que las tres adolescentes (de 15 y 16 años) quedaran apercibidas bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal. En tanto, ambos imputados pasaron a control de detención ante los tribunales locales, donde fueron formalizados y quedaron con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la propiedad durante un plazo de 70 días de investigación. En el caso del individuo que mantenía la orden judicial pendiente, el tribunal decretó que cumpla su sentencia bajo la modalidad de reclusión nocturna en el penal de la ciudad.