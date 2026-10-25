Adolescente es detenido por robo con violencia en Punta Arenas

Un adolescente de 16 años fue detenido por personal de Carabineros y formalizado ante los tribunales de Punta Arenas por su presunta autoría en un delito de robo con violencia consumado en el sector poniente de la ciudad.

​El procedimiento se gestó tras un llamado recibido por la Central de Comunicaciones (Cenco), el cual alertó sobre una persona que estaba siendo atacada con un arma cortante. Al llegar al sector de calles General del Canto y José Ignacio Zenteno, los funcionarios policiales asistieron a la víctima, un hombre adulto, quien relató haber sido abordado por tres sujetos; uno de ellos lo agredió por la espalda con un machete y lo golpeó reiteradamente para quitarle su teléfono celular y su billetera antes de escapar.

​Con la descripción física de los asaltantes, una patrulla efectuó un recorrido por las inmediaciones, interceptando a tres sospechosos en la intersección de avenida España con calle Maipú. Al efectuar el respectivo control de identidad a uno de ellos —quien coincidía con las características entregadas por el afectado—, se le incautó un arma blanca de grandes dimensiones tipo machete, además de la billetera sustraída y dos teléfonos móviles.

​El imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público y compareció a su respectivo control de detención en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas. En la instancia, se decretó la medida cautelar de internación provisoria durante el plazo fijado para la investigación, disponiéndose su ingreso al centro privativo de libertad para menores ubicado en Río de los Ciervos.