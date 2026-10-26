Minvu fija nuevo plazo para desalojo voluntario de toma Las Etnias en Punta Arenas hasta el 15 de noviembre

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) acordó extender formalmente hasta el próximo 15 de noviembre el plazo para que las familias que habitan de manera irregular la toma Las Etnias procedan al desarme de sus estructuras y al retiro voluntario de sus enseres desde el predio fiscal. Aunque la institucionalidad pública quedó facultada administrativamente desde este 26 de octubre para materializar el desalojo mediante el auxilio de la fuerza pública, la autoridad optó por brindar una ventana adicional de tiempo a requerimiento de los propios ocupantes, quienes solicitaron margen para trasladar sus pertenencias de forma pacífica.

De acuerdo con el catastro técnico elaborado por el Minvu, se constata una disminución progresiva en el número de habitantes en los asentamientos del sector: en la toma Las Etnias ya se registra el retiro de 20 familias, reduciéndose el censo inicial de 83 a 63 hogares, mientras que en la toma aledaña Lautaro la presencia descendió de 37 a 15 grupos familiares.

Depuración de registros y destino comunitario del suelo

En paralelo al proceso de desalojo, los equipos del Serviu Magallanes iniciaron una revisión exhaustiva del padrón habitacional con el fin de filtrar a las personas con necesidad habitacional real de aquellas que ya cuentan con subsidios del Estado adjudicados previamente, las cuales se encuentran legalmente inhabilitadas para optar a nuevos apoyos fiscales.

El calendario trazado por la administración regional fija como fecha definitiva el 31 de diciembre para la entrega final y saneamiento absoluto del predio, el cual deberá quedar totalmente deshabitado y resguardado mediante un cierre perimetral que actualmente se encuentra en etapa de licitación para impedir futuras tomas. Las autoridades confirmaron que el terreno recuperado no albergará proyectos habitacionales, sino que será destinado a áreas verdes y equipamiento comunitario, priorizando la normalización sanitaria y de seguridad del entorno para concretar la reapertura de un jardín infantil aledaño cuyas actividades debieron ser suspendidas.