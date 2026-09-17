Municipio de Punta Arenas activa plan de contingencia para Fiestas Patrias en seguridad, salud y servicios

Frente a la llegada del fin de semana largo de Fiestas Patrias, la Municipalidad de Punta Arenas presentó un robusto plan de contingencia operativo enfocado en resguardar la seguridad, la salud primaria y el correcto funcionamiento de los servicios básicos en la comuna.

En materia de resguardo vecinal, la Dirección de Seguridad Pública duplicará su dotación habitual durante las madrugadas del 18, 19 y 20 de septiembre, manteniendo 20 funcionarios activos y cuatro camionetas de patrullaje las 24 horas. El alcalde Claudio Radonich enfatizó que el despliegue busca resguardar a las familias en los 37 eventos autorizados en la ciudad: “Todas las actividades cuentan con sus guardias y permisos, pero sabemos que aumenta el movimiento y el consumo de alcohol. Por eso articulamos esta contingencia junto a la Cormupa para prevenir emergencias”, sostuvo el edil.

Refuerzo en salud y suspensión en la recolección de basura

En el ámbito sanitario, el jefe de Salud de la Cormupa, Víctor Fuentes, confirmó que los tres SAPU (de 10:00 a 20:00 horas) y el SAR (atención 24 horas) operarán con doble dotación médica durante los feriados, instando además al correcto manejo de alimentos para evitar cuadros gastrointestinales.

Por su parte, Tránsito y Alumbrado Público mantendrán cuadrillas de turno las 24 horas, mientras que el Cementerio Municipal abrirá de 08:00 a 19:00 horas. En cuanto al retiro de residuos domiciliarios, el servicio de basura, el vertedero y los puntos limpios suspenderán sus funciones del 18 al 20 de septiembre, reanudando las operaciones con normalidad el lunes 21.