Decomisan 120 kilos de carne en carnicería de Punta Arenas y detienen a encargada por faenamiento clandestino

Un nuevo operativo de fiscalización en vísperas de Fiestas Patrias culminó con el decomiso de 120 kilos de carne de vacuno en una carnicería de Punta Arenas. Durante la inspección, la encargada del establecimiento no logró acreditar documentalmente la procedencia del producto, el cual carecía además de los timbres sanitarios reglamentarios.

Tras el hallazgo, la Seremi de Salud inició un sumario sanitario y procedió al retiro del alimento. De forma paralela, detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a la regente del local por el delito de beneficio o faenamiento clandestino. Asimismo, el Servicio de Impuestos Internos (SII) detectó irregularidades tributarias y el SAG cursó las citaciones correspondientes por infracciones a la Ley de Carnes.

Estrategia permanente contra el abigeato

El procedimiento formó parte del Plan Regional de Seguridad Pública y Acción Rural, liderado por la Seremi de Seguridad Pública. Su titular, Ronald López, destacó que este hallazgo se suma al decomiso de 64 kilos concretado días atrás en la zona, alcanzando un total de 184 kilos de carne retirados del mercado informal en solo una semana.

“Este trabajo interagencial con cruce de información está dando resultados. Nuestro objetivo principal es prevenir el delito de abigeato y estamos abordando toda la cadena, desde el origen en los predios hasta la comercialización final en los recintos de la ciudad”, afirmó López, ratificando que los controles se intensificarán en toda la Región de Magallanes durante las festividades patrias.