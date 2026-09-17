Un 70% de avance registran las obras de la nueva calle El Ovejero

Un 70% de avance físico registran las obras de pavimentación de la calle El Ovejero, proyecto vial de la Municipalidad y el Minvu diseñado para resolver la congestión de tránsito e integrar a los sectores residenciales del sector poniente de Punta Arenas. La intervención abarca 535 metros de vía entre las arterias René Lillo y Padre Benito Martín, con una calzada de ocho metros de ancho y aceras de dos metros por lado.

Durante una inspección técnica encabezada por el Minvu, Serviu y el Gobierno Regional, se constató que ya se han completado 476 metros de pavimento y 630 metros de veredas. El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo, valoró el ritmo de las faenas y estimó la entrega operativa de la arteria para fines del presente año.

Cruce sobre el estero Llau-Llau e inversión

Uno de los principales desafíos técnicos superados fue la eliminación de la antigua pasarela peatonal del estero Llau-Llau, instalando en su lugar un cajón de hormigón armado subterráneo de tres metros de base por dos de altura, apoyado por muros de contención y red de evacuación de aguas lluvias con accesibilidad universal.

El director (s) del Serviu, Homero Villegas, junto a la jefa de Infraestructura del GORE, Hina Carabantes, destacaron la alianza que financia este proyecto por $2.005 millones a través del FNDR. La obra, ejecutada por la empresa Ingeniería y Construcciones Cárdenas Ltda., forma parte de un convenio mayor que incluirá la habilitación de calle Miraflores, sumando una inversión regional superior a los $3.484 millones.