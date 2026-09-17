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Amplio operativo del OS7 de Carabineros genera cortes de tránsito y allanamientos en el sector poniente de Punta Arenas

Efectivos policiales ejecutaron entradas y registros domiciliarios en el sector de Cardenal Samoré en el marco de una investigación por la Ley de Drogas. Los resultados y número de detenidos se darán a conocer durante esta jornada.

Periodista Web
Periodista Web

Un imponente operativo policial liderado por la sección especializada OS-7 de Carabineros, con el respaldo de patrullas de Orden Público, irrumpió durante la mañana del miércoles en el sector poniente de Punta Arenas. La intervención se concentró en las inmediaciones de la calle Cardenal Samoré, donde se ejecutó una serie de entradas y registros a inmuebles.

La diligencia judicial se encuentra enmarcada en una investigación en curso por infracción a la Ley de Drogas (Ley 20.000). Debido a la complejidad del procedimiento, el personal policial instaló un estricto perímetro de seguridad que requirió el corte del tránsito vehicular y peatonal en diversas arterias aledañas, causando sorpresa y expectación entre los vecinos del sector.

Hermetismo a la espera del control de detención

A pesar de la alta visibilidad de las maniobras y del amplio despliegue de efectivos en la vía pública, la institución uniformada mantuvo hermetismo respecto a los balances preliminares, argumentando que los allanamientos y diligencias investigativas se encuentran bajo estricta reserva.

Se prevé que durante el transcurso de esta jornada de jueves, la policía unifomada o el Ministerio Público entreguen el informe oficial con el detalle de las sustancias ilícitas sacadas de circulación, eventual incautación de armas o dinero en efectivo, y el número definitivo de personas imputadas que pasarán a control de detención en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

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