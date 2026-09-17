“No queremos saber de ti en estas Fiestas”: Cruz de Froward y Carabineros lanzan cruda campaña vial en Magallanes

Bajo la consigna “No queremos saber de ti en estas Fiestas”, la empresa de servicios funerarios Cruz de Froward, en alianza estratégica con Carabineros de Chile, lanzó una contundente campaña de prevención vial en la Región de Magallanes. La iniciativa apela a un mensaje directo e impactante para concientizar a conductores y peatones sobre el riesgo de las conductas irresponsables al volante.

La gerenta general de Cruz de Froward, Natalia Easton, explicó la fundamentación detrás de este provocativo llamado: “Todos sabemos que vamos a fallecer en algún minuto, es algo propio de la vida humana, pero es muy lamentable cuando estos fallecimientos no son esperados y son el resultado de una acción irresponsable. Es tan real como fuerte: nosotros, desde nuestro lugar, preferimos no tener que atender a nadie por estas causas”.

Accidentes 100% evitables

Por parte de la institución policial, el capitán Sebastián Moraga Cabrera, del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros Magallanes, enfatizó que los siniestros viales se pueden prevenir con planificación, mantención del vehículo y evitando el consumo de alcohol o drogas: “Todo accidente de tránsito es totalmente evitable. Es responsabilidad de cada conductor asumir esas medidas preventivas, no solo para cuidar su vida, sino también la de las personas que van a bordo y en la vía pública”.

Las autoridades destacaron que Magallanes ha presentado históricamente bajos índices de siniestralidad con resultado de muerte durante Fiestas Patrias en comparación al resto del país. El objetivo de esta alianza es mantener esa tendencia, instando a la ciudadanía a designar conductores responsables y planificar sus desplazamientos con prudencia para garantizar un retorno seguro a casa.

Mira la campaña acá: