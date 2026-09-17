Municipio de Punta Arenas refuerza fiscalización por local clandestino en Avenida España tras denuncias de vecinos

La Municipalidad de Punta Arenas reforzó de forma exhaustiva los patrullajes y acciones de fiscalización frente al presunto funcionamiento de un local clandestino ubicado en Avenida España 1278 (entre calles Balmaceda y Errázuriz). El recinto ha sido vinculado por la comunidad y la Central de Televigilancia a reiterados episodios de ruidos molestos, desórdenes y aglomeraciones durante las madrugadas.

El alcalde de la comuna, Claudio Radonich, fue enfático al denunciar la operación irresponsable del inmueble: “En nuestra ciudad existen clandestinos que están operando de forma permanente. Hemos venido, hemos pasado partes y le pedimos al dueño de la propiedad que se haga responsable por este uso”. La autoridad advirtió además sobre el riesgo para los asistentes al no contar con inspección de salidas de emergencia, extintores o la procedencia del alcohol expendido.

Acciones legales y catastro municipal

Por su parte, el concejal y presidente de la Comisión de Seguridad, Germán Flores, confirmó que los registros audiovisuales recopilados por las cámaras municipales y los propios vecinos serán derivados al Ministerio Público, la PDI y Carabineros para perseguir las responsabilidades penales del caso.

En tanto, el director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza, detalló que actualmente existen siete recintos identificados y denunciados formalmente por funcionamiento clandestino en la comuna. Aunque el personal municipal carece de atribuciones legales para ingresar a propiedades privadas sin orden judicial, la entidad ratificó que mantendrá la presencia disuasiva permanente en el perímetro para resguardar la tranquilidad del barrio.