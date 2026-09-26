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Fiscalía destaca fallos que desarticulan redes de tráfico de drogas en Magallanes

La Fiscalía de Análisis Criminal y la Policía de Investigaciones (PDI) lograron durante los últimos meses, seis condenas efectivas contra integrantes de agrupaciones criminales dedicadas a la internación de cocaína desde Santiago a Punta Arenas, con penas que alcanzan hasta los 10 años de presidio.

Fernando Cumare
Fernando Cumare

En los últimos días, los Tribunales de Justicia de la Región de Magallanes dictaron seis condenas distintas contra miembros de organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas, en el marco del denominado “fenómeno de aeropuerto”.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Análisis Criminal y la Brigada Antinarcóticos de la PDI, las bandas operaban de manera estructurada y compartimentada para trasladar remesas de cocaína desde la ciudad de Santiago hacia la zona austral.

Entre las sentencias más severas destaca la impuesta a tres ciudadanos colombianos, quienes recibieron 10 años y un día de presidio efectivo tras acreditarse el delito de tráfico de drogas con la agravante de agrupación criminal.

Asimismo, se impusieron penas de 6 años de cárcel a otros tres imputados de nacionalidad colombiana y dominicana involucrados en la misma red de distribución aérea.

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