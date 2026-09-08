Peatón muere atropellado en el camino al Andino de Punta Arenas y conductor se da a la fuga

Un adulto mayor falleció durante la madrugada de este martes tras ser atropellado en el kilómetro 0,7 de la ruta Y-580, sector conocido como camino al Andino, en la comuna de Punta Arenas.

​El accidente ocurrió cerca de las 02:00 horas, cuando la víctima fue impactada por un automóvil cuyo conductor no se detuvo a prestarle auxilio ni solicitó asistencia de emergencia, dándose a la fuga del lugar.

​Personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) acudió al sitio para evaluar al afectado; sin embargo, las maniobras de auxilio no permitieron reanimarlo debido a la gravedad de sus lesiones, confirmándose su deceso en el punto del choque.

​Hasta el sector se trasladaron funcionarios de Seguridad Municipal y de Carabineros para resguardar la zona del suceso y coordinar el procedimiento.

​Diligencias para dar con el responsable

​Por instrucción de la Fiscalía local, personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de los peritajes técnicos para determinar las causas del impacto.

​En paralelo, unidades policiales desplegaron patrullajes y diligencias operativas en el sector para rastrear el paradero del vehículo involucrado e identificar al conductor prófugo.