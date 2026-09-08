Bomberos investiga un misterioso incendio detectado casi un día después

Una unidad de la Sexta Compañía de Bomberos acudió la mañana de este martes hasta la calle Eusebio Lillo, entre Francisco Antonio Pinto y Mariano Egaña, en el Barrio 18 de Septiembre de Punta Arenas, para atender una alerta por humo. Al ingresar al inmueble interior de dos niveles, los voluntarios no hallaron llamas activas, sino los daños causados por un incendio que se habría producido la tarde del lunes sin que nadie diera aviso oportuno a los servicios de rescate.
El fuego comenzó en un calentador y se propagó rápidamente hacia un sillón, las paredes y el cielorraso del primer piso, generando daños de consideración en la estructura antes de apagarse.
Investigación y peritajes
Peritos del Cuerpo de Bomberos iniciaron las diligencias en el lugar para determinar cómo se extinguió el fuego sin intervención de bomberos ni de los ocupantes, aspecto que se mantiene bajo investigación técnica.
Por su parte, Carabineros adoptó el procedimiento correspondiente en el sitio del suceso y remitirá los antecedentes a la Fiscalía Local de Punta Arenas para esclarecer las circunstancias del hecho.