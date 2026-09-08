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Barrio 18 de Septiembre inicia la celebración de sus 70 años de historia en Punta Arenas

Con un programa que incluye cuecazos, un desfile comunitario y un acto ecuménico, los vecinos del emblemático sector dieron el vamos a las actividades del aniversario. La Junta de Vecinos N°22 y autoridades regionales destacaron la identidad, el crecimiento y la relevancia que tiene esta zona para la conectividad y el desarrollo local.

Periodista Web
Periodista Web

El emblemático Barrio 18 de Septiembre comenzó oficialmente las celebraciones por sus 70 años de existencia en Punta Arenas, tras una conferencia de prensa convocada por la Junta de Vecinos N°22 junto a dirigentes sociales y autoridades regionales.

La conmemoración rinde homenaje a siete décadas de desarrollo comunitario impulsado por distintas generaciones de familias magallánicas. La presidenta del Comité Pro Adelanto del sector, Luisa Quezada, enfatizó la trayectoria de esfuerzo y crecimiento que ha transformado al sector, realizando un llamado a los vecinos a participar de las actividades con espíritu de unidad.

En la instancia, autoridades del Gabinete Regional destacaron la relevancia que mantiene el barrio en la dinámica urbana actual. Desde la Seremi de Transportes valoraron su rol en la conectividad de la ciudad, al ser cubierto de forma diaria por cuatro de las nueve líneas del transporte público mayor, además de colectivos locales.

La programación oficial de aniversario se desplegará durante todo el mes de septiembre, contemplando el tradicional Cuecazo el próximo 13 de septiembre, el desfile comunitario el 27 de septiembre y un acto ecuménico de encuentro el 28 del mismo mes.

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