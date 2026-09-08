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Carabineros detiene a cuatro prófugos de la justicia durante fiscalizaciones preventivas en Punta Arenas

Efectivos de la Sección Centauro capturaron a los imputados en diversos puntos estratégicos de la comuna. Entre los aprehendidos se encuentra una mujer requerida para cumplir condena efectiva por lesiones y tres sujetos buscados por delitos de tránsito y daños a vehículos.

Periodista Web
Periodista Web

Un operativo de control de identidad y fiscalizaciones preventivas desarrollado por la Sección Centauro de Carabineros de Magallanes culminó con la detención de cuatro personas que se mantenían prófugas de la justicia en Punta Arenas.

Todas las capturas respondieron a órdenes de aprehensión vigentes emitidas por el Juzgado de Garantía de la capital regional. El primer procedimiento concretó la detención de E.A.Y.H., de 24 años, buscado por conducción bajo la influencia del alcohol. Asimismo, los uniformados interceptaron a S.E.V.A., de 58 años y con amplio prontuario, requerido por conducción en estado de ebriedad.

En otro sector de la ciudad, los efectivos ubicaron a A.R.S.M., de 25 años, quien registraba una orden pendiente por lanzar objetos contundentes a un vehículo en circulación, infracción tipificada en la Ley de Tránsito. Finalmente, se procedió a la detención de G.C.A., mujer de 29 años y nacionalidad dominicana, requerida por el tribunal local para cumplir condena efectiva por el delito de lesiones menos graves.

Los cuatro imputados fueron trasladados hasta la unidad policial y puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas para los controles de detención correspondientes.

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