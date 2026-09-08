Retiran placa de la histórica 2ª Comisaría de Puerto Natales para iniciar la construcción de un moderno cuartel policial

La 2ª Comisaría de Puerto Natales concretó la ceremonia oficial de retiro de placa de su tradicional edificio, hito que marcó la entrega de los terrenos a la empresa constructora Axis para iniciar la demolición del recinto y dar paso a la construcción de una nueva infraestructura.

La obra contempla una inversión institucional de Carabineros de Chile que asciende a los 8.700 millones de pesos. El proyecto considera la edificación de 2.147 metros cuadrados destinados a mejorar los estándares de seguridad y atención pública en la Provincia de Última Esperanza. La empresa ejecutora dispondrá de un plazo de 450 días corridos para las obras, estimándose la recepción técnica del inmueble para diciembre de 2027.

Con el objetivo de resguardar la continuidad de los servicios preventivos y la recepción de denuncias, el personal policial habilitó un cuartel provisorio en calle Ladrillero 209, dependencias en las que la unidad ya opera a plena capacidad.