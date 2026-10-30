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Principio de incendio afectó a vehículo en la intersección de Ignacio Carrera Pinto con Kusanovic en Punta Arenas

Una unidad del Cuerpo de Bomberos concurrió rápidamente a la emergencia para extinguir las llamas concentradas en la zona del motor. El origen del siniestro es materia de investigación.

Periodista Web
Periodista Web

Un principio de incendio movilizó a personal de emergencia hasta el sector poniente de Punta Arenas, luego de que un automóvil comenzara a arder en plena vía pública, específicamente en la intersección de calle Ignacio Carrera Pinto con pasaje Kusanovic.

El fuego se concentró en el compartimento del motor de la máquina, generando densas columnas de humo que alertaron a transeúntes y residentes del sector, quienes dieron aviso inmediato a la central de alarmas.

Respuesta de Bomberos y peritajes

Al lugar acudió prontamente una unidad del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, cuyos voluntarios desplegaron líneas de agua para sofocar el fuego antes de que este se propagara a la cabina del móvil o a inmuebles colindantes.

Tras contener la situación y proceder a las labores de ventilación y enfriamiento, la emergencia fue dada por superada sin que se reportaran personas lesionadas. Las causas y el origen del recalentamiento o falla mecánica que derivó en la ignición son materia de investigación técnica por parte del personal bomberil.

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