Cae segundo implicado en robo de herramientas desde bodega tras triangulación de antenas telefónicas por parte de la PDI

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la Policía de Investigaciones de Punta Arenas detuvieron a un hombre de 32 años por su presunta autoría en un robo ocurrido en abril pasado en una parcela de Avenida Los Flamencos. La captura representa la segunda etapa de una investigación que en mayo ya había dejado a otro sujeto formalizado tras ser descubierto comercializando el botín por redes sociales.

De acuerdo con el jefe de la Biro local, subprefecto Gerardo Álvarez, el trabajo de análisis criminal y diligencias de inteligencia permitieron identificar al individuo y situarlo en el lugar del delito. La pieza técnica clave fue un peritaje de triangulación con antenas repetidoras de telefonía móvil, el cual confirmó conexiones del celular del imputado en las celdas aledañas al predio en la fecha y hora del atraco.

En la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, el abogado asistente de la Fiscalía, José Cubillos, formalizó la investigación detallando que el botín superó el millón y medio de pesos en herramientas de trabajo. Si bien el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva atendido el prontuario del acusado, el tribunal desestimó la medida al considerar preliminarmente los hechos como robo en lugar no habitado. El imputado quedó con arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno, fijándose 60 días de plazo indagatorio.