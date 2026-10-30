Condenan a sujeto en Punta Arenas por exhibir pornografía a menor de edad

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó una condena de 3 años y un día contra un hombre por el delito de abuso sexual impropio, tras comprobarse que exhibió material pornográfico a un menor de 14 años en la capital regional entre fines de 2022 y 2023.

Al cumplir con los requisitos que establece la ley, el tribunal le otorgó la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, debiendo someterse a un plan de intervención y control a cargo de Gendarmería. En el mismo fallo, los jueces decidieron absolverlo de las acusaciones correspondientes a presuntos episodios ocurridos con anterioridad a diciembre de 2022.

El fiscal Fernando Dobson explicó que, aunque no existió contacto físico, la legislación chilena castiga este comportamiento como abuso impropio: “El tribunal estimó que constituye esta figura penal. Se logró un fallo condenatorio gracias al relato de la víctima y testimonios que generaron la convicción de los jueces”.

Además de la pena principal, el individuo quedó con prohibición absoluta de aproximarse o comunicarse con la víctima, inhabilitación perpetua para ejercer cualquier labor o profesión en contacto con niños y diez años de sujeción y control ante Carabineros tras el término de la sanción.