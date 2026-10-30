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Condenan a sujeto en Punta Arenas por exhibir pornografía a menor de edad

El Tribunal Oral lo sentenció a 3 años y un día de presidio bajo libertad vigilada intensiva por abuso sexual impropio, imponiéndole estrictas medidas de alejamiento.

Fernando Cumare
Fernando Cumare

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó una condena de 3 años y un día contra un hombre por el delito de abuso sexual impropio, tras comprobarse que exhibió material pornográfico a un menor de 14 años en la capital regional entre fines de 2022 y 2023.

Al cumplir con los requisitos que establece la ley, el tribunal le otorgó la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, debiendo someterse a un plan de intervención y control a cargo de Gendarmería. En el mismo fallo, los jueces decidieron absolverlo de las acusaciones correspondientes a presuntos episodios ocurridos con anterioridad a diciembre de 2022.

El fiscal Fernando Dobson explicó que, aunque no existió contacto físico, la legislación chilena castiga este comportamiento como abuso impropio: “El tribunal estimó que constituye esta figura penal. Se logró un fallo condenatorio gracias al relato de la víctima y testimonios que generaron la convicción de los jueces”.

Además de la pena principal, el individuo quedó con prohibición absoluta de aproximarse o comunicarse con la víctima, inhabilitación perpetua para ejercer cualquier labor o profesión en contacto con niños y diez años de sujeción y control ante Carabineros tras el término de la sanción.

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