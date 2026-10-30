Corte de Apelaciones ordena prisión preventiva para hombre acusado de secuestrar a su expareja en Punta Arenas

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas decretó la prisión preventiva de un hombre formalizado por secuestro y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar (VIF). La resolución acogió el recurso interpuesto por el Ministerio Público, revirtiendo la determinación inicial del Juzgado de Garantía local que había rechazado la medida cautelar más gravosa.

El imputado fue detenido por personal de Carabineros en una vivienda de calle Cirujano Videla, luego de que la víctima lograra pedir auxilio tras haber permanecido encerrada contra su voluntad durante dos días consecutivos. El violento episodio se originó cuando la mujer comunicó el término de la relación de pareja, provocando la agresión del sujeto, quien le quitó el teléfono celular y se atrincheró en una habitación antes de ser reducido por la policía.

Además de los cargos por violencia intrafamiliar y privación de libertad, el individuo mantenía vigente una orden de detención previa emanada en 2024 por conducción en estado de ebriedad. Con el pronunciamiento unánime del tribunal de alzada, el sujeto ingresó al recinto penal de la capital regional, donde permanecerá recluido durante el plazo que dure la investigación.