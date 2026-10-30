Escolares magallánicos del grupo “Hidrogenios” aseguran respaldo institucional del SLEP previo a gira científica por Colombia

Con el ímpetu propio de quienes desafían las distancias del territorio austral, los integrantes del grupo de ciencia escolar “Hidrogenios” alistan los últimos detalles para representar a la Región de Magallanes en la Feria Mundial de Ciencias en Colombia, a realizarse del 9 al 14 de noviembre. Previo a su viaje internacional, esta delegación nacida al alero de la ONG Nobeles Australes, sostuvo un encuentro con el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, Rodrigo Sepúlveda. La cita tuvo como objetivo informarle sobre sus proyectos de innovación y solicitar apoyo institucional para dar continuidad a estas investigaciones en el tiempo.
El equipo científico está integrado por Yuliana Mercado y Brayan Caballero, ambos estudiantes del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán; y por Juan Camilo Valencia, alumno del Liceo Polivalente María Behety. En su desafío en tierras cafetaleras, los jóvenes expondrán su trabajo investigativo orientado a desarrollar biocombustible a partir de desechos de la industria del salmón. A esto se suma la presentación del prototipo de una embarcación impulsada mediante hidrógeno verde, una propuesta en directa sintonía con la vocación de transición energética que experimenta la zona austral.
Durante la reunión, Rodrigo Sepúlveda felicitó el trabajo, rigor y la dedicación de los jóvenes investigadores. Asimismo, la autoridad educacional comprometió su apoyo para proyectos venideros, destacando especialmente la iniciativa del “bus de la ciencia”, un aula móvil pensada estratégicamente para descentralizar y llevar la divulgación científica a diversos establecimientos de la región.
Por su parte, el profesor guía de la delegación, Javier Garay, valoró la disposición y visión del organismo. El docente destacó el interés evidenciado por el SLEP Magallanes para fortalecer la educación técnico profesional, un factor clave que favorecería directamente el crecimiento y consolidación del grupo Hidrogenios.
La proyección de esta gira, sin embargo, trasciende la exposición en la feria colombiana. Previo a la feria científica, la agenda de los estudiantes considera una visita al Congreso Nacional, donde recibirán un reconocimiento formal a su trayectoria científica. Una vez en el extranjero, el itinerario contempla encuentros protocolares en las embajadas de Chile y Colombia, además de pasantías técnicas especializadas en las plantas de ensamblaje automotriz de Marcopolo, Toyota y Sofasa. Este periplo no solo coronará el esfuerzo de la educación técnica magallánica, sino que abrirá nuevas fronteras para el desarrollo de la ciencia joven desde el extremo sur del mundo.