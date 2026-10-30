Escolares magallánicos del grupo “Hidrogenios” aseguran respaldo institucional del SLEP previo a gira científica por Colombia

Con el ímpetu propio de quienes desafían las distancias del territorio austral, los integrantes del grupo de ciencia escolar “Hidrogenios” alistan los últimos detalles para representar a la Región de Magallanes en la Feria Mundial de Ciencias en Colombia, a realizarse del 9 al 14 de noviembre. Previo a su viaje internacional, esta delegación nacida al alero de la ONG Nobeles Australes, sostuvo un encuentro con el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, Rodrigo Sepúlveda. La cita tuvo como objetivo informarle sobre sus proyectos de innovación y solicitar apoyo institucional para dar continuidad a estas investigaciones en el tiempo.