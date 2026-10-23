Prisión preventiva para tres imputados por microtráfico y tenencia de munición

Un operativo focalizado en combatir la venta de sustancias ilícitas bajo la modalidad de “delivery” concluyó con la detención de tres personas de nacionalidad chilena -dos hombres y una mujer-, y la incautación de cannabis sativa, dinero en efectivo, un arma de fogueo y munición.

El procedimiento fue desarrollado por el Equipo Microtráfico Cero (MT-0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI, en coordinación con la Fiscalía Local. La diligencia se gestó a través de un agente revelador debidamente autorizado, quien contactó vía WhatsApp al imputado Jhon Cárdenas Pérez para coordinar la adquisición de droga.

Compra simulada y detención

El punto de encuentro se fijó en la intersección de las calles Voluntario José Barbeito y Voluntario Eugenio Rodríguez de Punta Arenas. Hasta el lugar llegaron los tres involucrados a bordo de un automóvil conducido por Rafael Vargas Zapata, acompañado por Cárdenas Pérez como copiloto y Juliana Cárcamo Vargas en el asiento posterior. En el lugar, Cárdenas entregó 1,93 gramos de marihuana a cambio de 10.000 pesos que fueron recibidos por el conductor, mientras Cárcamo vigilaba el entorno.

Tras concretar la transacción en flagrancia, los detectives procedieron a la detención de los ocupantes y al registro del vehículo, además del ingreso al domicilio de Vargas Zapata, ubicado en calle Los Flamencos.

La jefa de la Bicrim Punta Arenas, subprefecta Valeria Hernández, detalló los alcances de la incautación: “En coordinación con la Fiscalía, se logró la detención de tres personas por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Durante el procedimiento se incautó cannabis sativa, avaluada en cerca de 350 mil pesos, además de dinero en efectivo, un arma de fogueo y munición”.

En total, la policía sacó de circulación 35,33 gramos de marihuana dosificada, 30.000 pesos en efectivo, una balanza gramera, un revólver a fogueo marca Goon Toys de 6 mm y dos proyectiles sin percutir calibres 8 mm y 9 mm.

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Agravante por actuar en grupo

Durante la audiencia en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, la fiscal Johana Irribarra formalizó a los tres imputados por microtráfico de drogas en calidad de autores, con la agravante de haber actuado en agrupación. Asimismo, a Vargas Zapata se le imputó la tenencia ilegal de municiones.

La persecutora expuso los peritajes preliminares a los teléfonos celulares incautados: “Pudimos acreditar que al menos desde julio de este año una de las imputadas vendía droga, otro desde septiembre, y el tercero participaba en grupos de venta desde 2025. Además, uno de ellos se promocionaba abiertamente en redes bajo el seudónimo ‘Tutankamón’, ofreciendo ‘dosis certeras’ e imágenes de marihuana y clorhidrato de cocaína. No podemos distinguir la participación de forma aislada, ya que operaban de manera conjunta y coordinada”.

Pese a que la defensa solicitó arresto domiciliario aludiendo la irreprochable conducta anterior de los representados, la magistrada acogió los argumentos del Ministerio Público y resolvió que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

De este modo, se decretó la prisión preventiva para los tres involucrados, estableciendo un plazo de investigación de 45 días para la realización de peritajes pendientes a los dispositivos móviles, a fin de esclarecer la eventual existencia de otras aristas vinculadas a esta red de microtráfico.