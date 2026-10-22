Detienen a sujeto con marihuana tras persecución en el Loteo del Mar

Carabineros de la Sección Centauro detuvo a un sujeto de nacionalidad chilena, tras ser sorprendido con marihuana dosificada en el sector del Loteo del Mar, en Punta Arenas.

El procedimiento se gestó durante la tarde de este miércoles en la esquina de pasaje Mar Egeo con Océano Atlántico. Al percatarse de la presencia policial y evitar un control preventivo de identidad, el individuo huyó a pie del lugar y arrojó una mochila al patio trasero de una vivienda cercana.

Incautación de droga y efectivo

Tras ser alcanzado y reducido en la intersección de Mar Adriático con Mar Rojo, efectivos policiales recuperaron el bolso abandonado. En su interior hallaron:

37,2 gramos de marihuana a granel y en envoltorios dosificados.

$107 mil en efectivo en billetes de distinta denominación.

Un teléfono celular.

Desde la Fiscalía señalaron que la forma de dosificación, el dinero fraccionado y el celular son antecedentes que dan cuenta de la comercialización de sustancias ilícitas.

Libertad con arraigo nacional

En la audiencia de control de detención de este jueves, el Ministerio Público formalizó al imputado por tráfico de pequeñas cantidades (microtráfico) y solicitó su arresto domiciliario nocturno, firma quincenal y arraigo nacional.

Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas desestimó las restricciones de libertad por considerarlas desproporcionadas —atendida la irreprochable conducta anterior del acusado— y decretó únicamente la prohibición de salir del país. Se fijó un plazo de investigación de 60 días.